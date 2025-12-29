La silver economy avanti tutta
La silver economy si configura come una risposta concreta alle sfide della crisi demografica in atto. Con tassi di natalità in calo anche nei paesi a reddito medio, diventa essenziale adottare strategie che valorizzino le risorse della popolazione anziana. Questo cambiamento demografico richiede attenzione e pianificazione per sostenere la crescita economica e garantire un equilibrio sociale duraturo.
La crisi demografica non è più un problema del futuro, ma è già qui. I tassi di natalità, anche nei Paesi a reddito medio, stanno precipitando, mettendo a rischio la crescita economica di lungo periodo. Basta guardare a tre esempi emblematici. In Italia, nei primi sette mesi dell'anno, si sono registrate meno di 200mila nascite e il tasso di natalità è sceso al minimo storico di 1,13 figli per donna. In Giappone, sulla base dei dati preliminari, si prevede che nel 2025 il numero totale di nascite scenderà a 670mila: il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni nel 1899 e ben 16 anni prima rispetto alle stime originarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
