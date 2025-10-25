Baronissi la Sindaca Petta | Torna ‘La Villa delle Zucche e dei Misteri’ un pomeriggio per tutta la famiglia

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia la seconda edizione de “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, l’evento autunnale pensato per coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza unica tra gioco, fantasia e sorprese. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 16:30, nella suggestiva cornice della Villa Comunale. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di socialità, intrattenimento e scoperta, valorizzando gli spazi pubblici della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, la Sindaca Petta: “Torna ‘La Villa delle Zucche e dei Misteri’, un pomeriggio per tutta la famiglia”

