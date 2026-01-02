Incendio a Crans-Montana tra le vittime anche la giovane promessa del golf italiano Emanuele Galeppini

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, un incendio ha interessato il bar-discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Tra le vittime figura Emanuele Galeppini, 16 anni, promettente talento del golf italiano, presente nel locale al momento dell’incendio, probabilmente causato da candele e un petardo. L’incidente ha causato diverse perdite umane e ha scosso la comunità locale e sportiva.

Tra le vittime del rogo che ha distrutto il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio c'è anche il 16enne Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano che era presente nel bar interrato della struttura distrutta dalle fiamme innescate probabilmente da alcune candele e da un petardo. A darne comunicazione è stata la Federgolf con un comunicato di cordoglio alla famiglia, di origine ligure ma residente a Dubai. "La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici.

