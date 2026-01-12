La Sba esce sconfitta nello scontro diretto a Casale Monferrato

La Sba, nel confronto a Casale Monferrato, ha subito una sconfitta che influisce sulla classifica. Il Centro Tecnico BM Arezzo non è riuscito a mostrare il miglior livello di gioco, perdendo un’occasione importante nello scontro diretto. La partita ha evidenziato alcune difficoltà degli amaranto, che ora dovranno affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione e determinazione.

