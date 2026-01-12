La Sba esce sconfitta nello scontro diretto a Casale Monferrato

Da arezzonotizie.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sba, nel confronto a Casale Monferrato, ha subito una sconfitta che influisce sulla classifica. Il Centro Tecnico BM Arezzo non è riuscito a mostrare il miglior livello di gioco, perdendo un’occasione importante nello scontro diretto. La partita ha evidenziato alcune difficoltà degli amaranto, che ora dovranno affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione e determinazione.

Passo falso per il Centro Tecnico BM Arezzo che perde lo sconto diretto di Casale Monferrato in una partita dove gli amaranto non sono riusciti a esprimere tutto il proprio potenziale.La cronaca del matchInizia bene il quintetto di Fioravanti che mette a segno subito 5 punti poi il primo black. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Passo falso della Sba che perde lo scontro diretto di Casale: è al terz’ultimo posto

Leggi anche: Tav Treviglio, successo contro Casale Monferrato: è la quarta vittoria consecutiva

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.