La Sba esce sconfitta nello scontro diretto a Casale Monferrato
La Sba, nel confronto a Casale Monferrato, ha subito una sconfitta che influisce sulla classifica. Il Centro Tecnico BM Arezzo non è riuscito a mostrare il miglior livello di gioco, perdendo un’occasione importante nello scontro diretto. La partita ha evidenziato alcune difficoltà degli amaranto, che ora dovranno affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione e determinazione.
Passo falso per il Centro Tecnico BM Arezzo che perde lo sconto diretto di Casale Monferrato in una partita dove gli amaranto non sono riusciti a esprimere tutto il proprio potenziale.La cronaca del matchInizia bene il quintetto di Fioravanti che mette a segno subito 5 punti poi il primo black. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
