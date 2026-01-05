Tav Treviglio successo contro Casale Monferrato | è la quarta vittoria consecutiva

La Tav Treviglio ottiene una vittoria importante contro Casale Monferrato, consolidando la sua posizione nel campionato. Con questa affermazione, la squadra inaugura positivamente il nuovo anno e il girone di ritorno, segnando la quarta vittoria consecutiva. Un risultato che testimonia il buon stato di forma e la continuità di prestazioni della formazione trevigliese.

Per la TAV Treviglio è un buon inizio di anno nuovo e di girone di ritorno, che coincidono con la vittoria su Monferrato. Prendendo il controllo del punteggio a metà prima frazione, i biancoverdi (Restelli 18 punti, Marciuš 12 rimbalzi) conducono sino alla fine: 79-65 e quarta vittoria consecutiva. I cinque di partenza della TAV sono i soliti: Rubbini, Galassi, Reati, Rossi e Marciuš. Per Corbani l’avvio di gara è con Guerra, Zanzottera, Osagie, Marcucci e Martinoni. Dopo qualche errore sono i due capitani a inaugurare le realizzazioni: Reati da tre e Martinoni da sotto. Grazie a Guerra (2+1) e Zanzottera, Monferrato va a condurre: 5-9 (6?). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

