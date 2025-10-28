6° Sei gradi di Giobbe Covatta e Paola Catella con la partecipazione di Ugo Gangheri
Il giorno 19 dicembre 2025 la presentazione di "Sei Gradi". Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6”! Anche in questo caso il numero ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giobbe Covatta a Lampedusa! 6 ottobre 2025 | ? ore 21:00 Piazza Garibaldi Ingresso libero Con il suo spettacolo 6° (SEI GRADI), Giobbe Covatta porta a Lampedusa una serata unica dove comicità e divulgazione scientifica si incontrano per parlare - facebook.com Vai su Facebook