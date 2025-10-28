6° Sei gradi di Giobbe Covatta e Paola Catella con la partecipazione di Ugo Gangheri

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno 19 dicembre 2025 la presentazione di "Sei Gradi". Ancora una volta è un numero il titolo del nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6”! Anche in questo caso il numero ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it

