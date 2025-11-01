Parcheggiatore abusivo fuori il Camposanto multato dalla polizia municipale

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beccato fuori al cimitero comunale sulla Sp 333 a Castel Volturno.E' il risultato dell'attività di controllo degli agenti della polizia municipale durante il week end di Ognisanti e della commemorazione dei defunti.L'uomo, di nazionalità slava, ‘residente’ in località Bagnara, sostava in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

