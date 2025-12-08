Pulisic entra dalla panchina e ribalta il Torino | il Milan vince 3-2 e torna in vetta

Nel match tra Milan e Torino, i rossoneri affrontano una rimonta emozionante. Entrato dalla panchina, Pulisic supera le difficoltà e trascina la squadra alla vittoria con una doppietta decisiva, ribaltando il risultato e riportando il Milan in vetta alla classifica dopo una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.

I rossoneri vanno sotto di due reti, nella ripresa l'americano (dopo la febbre degli scorsi giorni) segna una doppietta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

