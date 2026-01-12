La sanità in Toscana e la riforma per gli anziani | E’ la vera rivoluzione che cambierà l’assistenza

La sanità in Toscana sta vivendo una fase di riforma che mira a migliorare l’assistenza agli anziani. La recente iniziativa rappresenta un cambiamento importante nel sistema sanitario locale, con l’obiettivo di garantire servizi più efficaci e sostenibili. Nonostante le sfide finanziarie, come i circa 400 milioni di deficit per il 2025, questa riforma potrebbe segnare un passo decisivo verso un’assistenza più adeguata alle esigenze della popolazione anziana.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Assessora regionale al sociale e alla sanità Monia Monni, mancano circa 400 milioni per pareggiare il bilancio della sanità 2025. Non è bastato l'aumento dell'addizionale Irpef. Dove si trovano le risorse? Ci saranno altri tagli? "Le risorse per coprire i costi della sanità, che ammontano a circa 200 milioni, nascono da un sottofinanziamento strutturale del servizio sanitario nazionale rispetto all'aumento dei bisogni, ai costi reali delle cure e all'invecchiamento della popolazione. Noi copriamo con il bilancio regionale ciò che non viene coperto dal fondo nazionale, ma che riteniamo indispensabile per garantire cure adeguate ai nostri cittadini.

Riforma Anziani. Fiaso: “Aziende sanitarie laboratorio innovazione, nuovi modelli per raggiungere tutti a partire dai più fragili” - Presentato il volume “La persona anziana protagonista del suo tempo e della sua salute” con i modelli di presa in carico per le Asl. quotidianosanita.it

Riforma anziani: dopo il sì di Montecitorio il ddl è legge - Ok dalle Camere alla legge delega: previsto il riordino, la semplificazione, l’integrazione e il coordinamento, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e ... disabili.com

La sanità toscana resta un’eccellenza, ma con carenze sul fronte investimenti e tempi d’attesa al pronto soccorso - facebook.com facebook

