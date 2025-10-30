Un luogo per dare assistenza e serenità agli anziani che hanno bisogno di aiuto | apre la nuova casa famiglia
Apre le porte ad Alfonsine la nuova casa famiglia Villa Margherita, una struttura accogliente e familiare pensata per offrire assistenza e serenità agli anziani autosufficienti o con lieve non autosufficienza.Il progetto nasce da un sogno nel cassetto di Patrizia, una professionista con anni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
