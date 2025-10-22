Riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti al palo Il Patto per un nuovo welfare | Rischiamo di muoverci troppo tardi
La riforma del welfare per gli anziani non autosufficienti resta in gran parte inattuata. A oltre un anno e mezzo dall’approvazione della legge delega 332023, il percorso di attuazione procede con lentezza e tra numerosi arretramenti. È quanto emerso martedì dal convegno “ La riforma dell’assistenza agli anziani: a che punto siamo? ”, promosso dal Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, che riunisce 61 organizzazioni della società civile impegnate nella tutela e nell’assistenza degli anziani. “Il tempo, come dimostrano i dati statistici, è un fattore cruciale. Il rischio è mettere mano al settore troppo tardi, cioè quando, a causa del rapido invecchiamento della popolazione, azioni incisive saranno impossibili”, ha spiegato Cristiano Gori, coordinatore del Patto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
