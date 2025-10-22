Riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti al palo Il Patto per un nuovo welfare | Rischiamo di muoverci troppo tardi

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma del welfare per gli anziani non autosufficienti resta in gran parte inattuata. A oltre un anno e mezzo dall’approvazione della legge delega 332023, il percorso di attuazione procede con lentezza e tra numerosi arretramenti. È quanto emerso martedì dal convegno “ La riforma dellassistenza agli anziani: a che punto siamo? ”, promosso dal Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza, che riunisce 61 organizzazioni della società civile impegnate nella tutela e nell’assistenza degli anziani. “Il tempo, come dimostrano i dati statistici, è un fattore cruciale. Il rischio è mettere mano al settore troppo tardi, cioè quando, a causa del rapido invecchiamento della popolazione, azioni incisive saranno impossibili”, ha spiegato Cristiano Gori, coordinatore del Patto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

riforma dell8217assistenza agli anziani non autosufficienti al palo il patto per un nuovo welfare rischiamo di muoverci troppo tardi

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti al palo. Il Patto per un nuovo welfare: “Rischiamo di muoverci troppo tardi”

Argomenti simili trattati di recente

riforma dell8217assistenza agli anzianiRiforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti al palo. Il Patto per un nuovo welfare: “Rischiamo di muoverci troppo tardi” - A oltre un anno e mezzo dall’approvazione della legge delega 33/2023, il percorso di attuazione procede con le ... Segnala ilfattoquotidiano.it

riforma dell8217assistenza agli anzianiNon autosufficienza, più che una riforma la legge sugli anziani è una scatola vuota - burocrazia all’assistenza domiciliare mirata fino all’accreditamento delle Rsa: l’attuazione della legge- Da ilsole24ore.com

Da Col e Trimarchi (Card): “Urgente la riforma dell’assistenza agli anziani nonautosufficienti” - “La Riforma dell’assistenza agli anziani nonautosufficienti è urgente e pensiamo che la nostra proposta possa facilitare l’allestimento di un testo di riforma ‘buona’, che vorremmo il Governo potesse ... Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Riforma Dell8217assistenza Agli Anziani