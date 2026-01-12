La Ruota della Fortuna Samira Lui e il sale contro la sfortuna | con Gerry Scotti il siparietto sui bonobo
Lunedì 12 gennaio, a La Ruota della Fortuna, la serata è stata caratterizzata da momenti di imprevisti e ironia. Samira Lui ha parlato del sale come rimedio contro la sfortuna, mentre Gerry Scotti ha intrattenuto il pubblico con uno scherzo sui bonobo. È stata una puntata che ha mostrato come, anche nelle situazioni più imprevedibili, il sorriso possa essere la miglior risposta.
Una puntata decisamente movimentata, quella di lunedì 12 gennaio a La Ruota della Fortuna, dove la vera protagonista è stata la sfortuna. I più superstiziosi direbbero è colpa dell’abito color prugna di Samira Lui e invece è proprio lei a ricordarlo insieme al conduttore Gerry Scotti a fine puntata: nel gioco come nella vita, la ruota gira. Una bancarotta dietro l’altra, rimedi casalinghi contro la jella e simpaticissimi siparietti sui bonobo e il loro originale modo per risolvere i conflitti: nel programma non è mancato proprio nulla. Samira Lui, l’abito è super chic. Samira Lui ha fatto il suo ingresso con un accenno di balletto che abbiamo già visto, ma che è sempre molto apprezzato (e che non è sfuggito al partner in studio). 🔗 Leggi su Dilei.it
