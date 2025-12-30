La Ruota della Fortuna Gerry Scotti ironizza sul successo con Samira Lui | Saremo sempre insieme

La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, continua la sua programmazione anche durante le festività natalizie e di Capodanno. Il game show mantiene una costante presenza negli ascolti, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti della stagione. Gerry Scotti, con il suo stile sobrio e professionale, si rivolge al pubblico e alla concorrenza, sottolineando la continuità del programma e il successo consolidato in questo periodo.

Da Natale a Capodanno senza sosta: il game show di Canale 5 domina gli ascolti e Gerry Scotti punzecchia la concorrenza Rai La Ruota della Fortuna non si ferma nemmeno durante le feste. In onda dalla Vigilia di Natale fino a Capodanno, il game show di Canale 5 continua a macinare ascolti record, confermandosi uno

