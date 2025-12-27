C’era la sera della Vigilia di Natale, c’era a Natale stesso e, ancora a Santo Stefano. C’è, ancora, nei giorni che intercorrono tra una festa e l’altra e via senza sosta fino al Capodanno. La Ruota della Fortuna è in onda tutti i giorni, rossi del calendario compreso e, nell’ultimo sabato sera del 2025, il conduttore Gerry Scotti non perde l’occasione per sottolineare il successo (e l’onnipresenza) del programma condotto assieme a Samira Lui, stuzzicando anche gli avversari in Rai. Gerry Scotti e Samira Lui rischiano di esagerare. “Vi abbiamo fatto compagnia a Natale, a Santo Stefano, vi faremo compagnia anche a Capodanno! Saremo sempre insieme ”: così Gerry Scotti apre la puntata di sabato 27 dicembre de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e i progetti con Samira Lui: “Saremo sempre insieme”

