La poltrona su cui sta riposando va a fuoco muore donna di 82 anni | la tragedia in Abruzzo

Un incendio divampato nella casa di un’anziana donna di 82 anni all’Aquila, in Abruzzo, ha causato il suo decesso. La tragedia si è verificata all’interno dell’abitazione in cui viveva da sola. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La notizia evidenzia la vulnerabilità di alcune fasce della popolazione anziana e l’importanza di interventi di prevenzione e sicurezza domestica.

Una donna di 82 anni è deceduta a causa di un principio di incendio divampato dentro alla propria casa all'Aquila nella quale viveva da sola. Come riporta l'Ansa, in base ai primi riscontri, il rogo si sarebbe sviluppato dalla poltrona sulla quale l'anziana stava riposando. A lanciare l'allarme.

La donna stava riposando sulla poltrona e in casa era da sola A dare l'allarme sono stati i vicini - facebook.com facebook

