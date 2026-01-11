Prende fuoco la poltrona su cui è seduta donna muore per le fiamme | i vicini vedono il fumo e danno l'allarme
Un incendio ha causato la morte di un’anziana donna di 82 anni nella sua abitazione a L’Aquila. I vicini, notando il fumo proveniente dall’appartamento, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare la donna. L’incidente è attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause dell’incendio.
Una donna di 82 anni è morta in un incendio divampato all'interno della propria abitazione a L'Aquila. I vicini vedono il fumo e danno l'allarme ma purtroppo nulla è stato sufficiente a salvare la vita all'anziana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Colpita da un ictus mentre si trova ai fornelli, i vicini vedono il fumo e danno l'allarme: donna gravissima
Leggi anche: Auto prende fuoco dopo l'incidente: donna muore tra le fiamme
Prende fuoco la poltrona su cui è seduta, donna muore per le fiamme: i vicini vedono il fumo e danno l’allarme - Una donna di 82 anni è morta in un incendio divampato all’interno della propria abitazione a L’Aquila. fanpage.it
Potenza, violento frontale sulla Tito-Brienza: furgone prende fuoco, nove feriti tra cui alcuni gravi - Nove persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni, in un violentissimo scontro frontale sulla strada provinciale 95 Tito- fanpage.it
Quando il mare prende fuoco... Il tramonto di stasera, nessun filtro, ha fatto tutto la natura... e Genova! - facebook.com facebook
Canna fumaria prende fuoco a Gradisca, intervengono i Vigili del fuoco. #Ilgoriziano #gradiscadisonzo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.