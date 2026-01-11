Prende fuoco la poltrona su cui è seduta donna muore per le fiamme | i vicini vedono il fumo e danno l'allarme

Un incendio ha causato la morte di un’anziana donna di 82 anni nella sua abitazione a L’Aquila. I vicini, notando il fumo proveniente dall’appartamento, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare la donna. L’incidente è attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause dell’incendio.

