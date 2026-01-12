Incendio in casa a L’Aquila muore un’anziana di 82 anni | il rogo partito dalla poltrona

A L'Aquila, si è verificato un incendio in un'abitazione di via delle Bone Novelle, causato da un rogo partito dalla poltrona. Purtroppo, l’incidente ha provocato la morte di un’anziana di 82 anni che viveva da sola nella casa. La città si trova a fronteggiare questa tragedia, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

La donna viveva da sola in un’abitazione in via delle Bone Novelle. Una tragedia ha colpito la città de L’Aquila, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in seguito a un incendio divampato all’interno della propria abitazione nel centro storico. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio all’interno di un appartamento situato in via delle Bone Novelle, una zona residenziale nel cuore del capoluogo abruzzese. Secondo i primi riscontri, le fiamme sarebbero partite dalla poltrona sulla quale l’anziana stava riposando. La donna viveva da sola e, quando l’incendio ha iniziato a propagarsi, non avrebbe avuto il tempo o la possibilità di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

