Recentemente, Angela Lano, direttrice del sito InfoPal e collegata alla no Tav e a Hamas, è stata coinvolta in un’indagine della Procura di Genova. La sua posizione ha suscitato discussioni, con dichiarazioni che hanno acceso il dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra diversi gruppi e le implicazioni delle loro affiliazioni. Questa vicenda solleva interrogativi sulla complessità delle relazioni tra movimenti politici e organizzazioni internazionali.

Ci mancava l'insulto del braccio destro di Hannoun, Angela Lano, direttrice del sito InfoPal oggi indagata all'interno dell'inchiesta della Procura di Genova. È lei a insultare Il Giornale scrivendo che «la macchina del fango continua. Il Giornale continua a sputtanarmi: ha preso il banner che sto facendo girare per sostenere l'agenzia InfoPal e ci ha fatto il solito schifoso articolo, affermando che voglio continuare a finanziare il terrorismo e che sfido la magistratura». Poi se la prende con giudici ed esecutivo Meloni dicendo che «la magistratura che sta sfidando il governo fascista al potere». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La no Tav amica di Hamas dichiara guerra al Giornale

Leggi anche: Musk dichiara guerra alla Ue: la paragona al Quarto Reich e le chiude l’account X

Leggi anche: In Brasile la sinistra dichiara guerra al “piede destro” delle ciabatte Havaians per battere… la destra (video)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Soldi da Hamas e conti chiusi | il piano dell’indagata Angela Lano per raccogliere ancora donazioni.

La no Tav amica di Hamas dichiara guerra al Giornale - Ma una foto insieme al capo dei terroristi la inchioda ... ilgiornale.it