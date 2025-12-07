Musk dichiara guerra alla Ue | la paragona al Quarto Reich e le chiude l’account X

Quotidiano.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 dicembre 2025 – La Ue multa X. Musk attacca la Ue paragonandola al Terzo Reich (ripostando un tweet di Alice Smith che affianca la bandiera Ue a quella con la svastica). E su X si scatena l’inferno. Ma l’attacco di Musk alla Ue arriva nei giorni successivi alla pubblicazione della  nuova “Dottrina Trump” che prende le distanze dall’Unione Europea “che rischia di essere cancellata entro 20 anni”. Un attacco concentrico all’Unione che arriva dopo quelli di Putinnel quadro del conflitto con l’Ucraina. Ue multa X per 120 mln: viola regole pubblicità e accesso ai dati Da Varsavia lo hanno invitato a “trasferirsi su Marte”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

musk dichiara guerra alla ue la paragona al quarto reich e le chiude l8217account x

© Quotidiano.net - Musk dichiara guerra alla Ue: la paragona al Quarto Reich e le chiude l’account X

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Musk dichiara guerra a Netflix in nome della libertà

musk dichiara guerra ueMusk dichiara guerra alla Ue: la paragona al Quarto Reich e chiude l’account X dell’Unione - Dopo la multa di 120 milioni inflitta da Bruxelles al social del multimiliardario Usa dopo gli attacchi all’Europa Unita arrivati dalla Casa Bianca e da Trump. Lo riporta quotidiano.net

musk dichiara guerra ueUsa-Europa, Musk blocca account pubblicitario della Commissione Ue. Polonia: "Vattene su Marte" - Dopo la profezia di Trump e l'affondo di Musk, le reazioni sui diversi fronti continuano, con la Polonia che suggerisce al patron di Tesla di “andarsene su Marte” e l ... Riporta msn.com

Musk paragona l’Unione Europea al “Quarto reich”: escalation nella guerra cognitiva contro l’Europa - Claudio Verzola Il miliardario americano rilancia un’immagine che sovrappone la svastica alla bandiera europea. Riporta difesaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Musk Dichiara Guerra Ue