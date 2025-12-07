Musk dichiara guerra alla Ue | la paragona al Quarto Reich e le chiude l’account X

Roma, 7 dicembre 2025 – La Ue multa X. Musk attacca la Ue paragonandola al Terzo Reich (ripostando un tweet di Alice Smith che affianca la bandiera Ue a quella con la svastica). E su X si scatena l’inferno. Ma l’attacco di Musk alla Ue arriva nei giorni successivi alla pubblicazione della nuova “Dottrina Trump” che prende le distanze dall’Unione Europea “che rischia di essere cancellata entro 20 anni”. Un attacco concentrico all’Unione che arriva dopo quelli di Putinnel quadro del conflitto con l’Ucraina. Ue multa X per 120 mln: viola regole pubblicità e accesso ai dati Da Varsavia lo hanno invitato a “trasferirsi su Marte”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

