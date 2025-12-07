Musk dichiara guerra alla Ue | la paragona al Quarto Reich e le chiude l’account X
Roma, 7 dicembre 2025 – La Ue multa X. Musk attacca la Ue paragonandola al Terzo Reich (ripostando un tweet di Alice Smith che affianca la bandiera Ue a quella con la svastica). E su X si scatena l’inferno. Ma l’attacco di Musk alla Ue arriva nei giorni successivi alla pubblicazione della nuova “Dottrina Trump” che prende le distanze dall’Unione Europea “che rischia di essere cancellata entro 20 anni”. Un attacco concentrico all’Unione che arriva dopo quelli di Putinnel quadro del conflitto con l’Ucraina. Ue multa X per 120 mln: viola regole pubblicità e accesso ai dati Da Varsavia lo hanno invitato a “trasferirsi su Marte”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Inizia una nuova puntata dell' #Indignatospeciale su RTL 102.5, #buonadomenica #7dicembre. Le dichiarazioni di Donald #Trump ed Elon #Musk sull' #Europa creano un acceso dibattito, soprattutto nei paesi del vecchio continente. ? 02 25 15 15 per int Vai su X
Elon Musk ha dichiarato che “l’UE va abolita e la sovranità deve tornare ai singoli Paesi”. Parole che hanno acceso il dibattito europeo e attirato reazioni da diverse forze politiche. Matteo Ricci, europarlamentare PD, ha definito le affermazioni “gravissim - facebook.com Vai su Facebook
