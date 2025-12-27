In Brasile la sinistra dichiara guerra al piede destro delle ciabatte Havaians per battere… la destra video

In Brasile, il politicamente corretto si accanisce anche contro le infradito. Havaians, che produce le ciabatte più celebri al mondo, ha diffuso un video con l’attrice Fernanda Torres, scatenando il putifero nel Paese sudamericano. Le tensioni interni sono piuttosto delicate e proprio per questo una semplice pubblicità, in tempi duri come questi, può scardinare il dibattito pubblico. Nello spot, la protagonista dice: “Non voglio che tu inizi il 2026 con il piede destro. Non ho niente contro la fortuna, ma diciamocelo: l’avere fortuna non dipende da te, ma dal destino. Ciò che ti auguro è di cominciare l’anno nuovo con tutti e due i piedi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

