La nave di Teodorico. Ala di museo solo per lei. Un anno per l’approdo.

La nave di Teodorico, risalente al V secolo e scoperta nel 1998 a Ravenna, rappresenta un importante reperto storico. Attualmente in fase di restauro, l’ala dedicata a questa scoperta sarà aperta al pubblico per un anno, offrendo l’opportunità di avvicinarsi a un frammento significativo dell’antichità. La sua esposizione al museo Classis è prevista entro il 2026, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio archeologico della città.

di Carlo Raggi RAVENNA A essere molto ottimisti la barca del V secolo, epoca di Odoacre (il re degli Eruli che a Ravenna spodestò l’ultimo imperatore romano Romolo Augusto) affiorata il 6 novembre 1998 durante i lavori di sistemazione del parco attorno al mausoleo di Teodorico – e per questo poi chiamata ‘nave di Teodorico’ – potrebbe essere visibile al museo Classis alla fine del 2026. Ma è assai più probabile che ciò avvenga mesi dopo, fra primavera ed estate del 2027. A quasi ventisette anni dal ritrovamento, infatti, l’imbarcazione, o meglio ciò che resta (la chiglia larga oltre tre metri e lunga otto e con una estremità mozzata) è ancora nel suo guscio di resina, allestito all’epoca sul luogo del ritrovamento, e il legno è intriso nel peg, ossia glicole polietilenico, finalizzato al consolidamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

