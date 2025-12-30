Una sala solo per lei Lavori avviati a Classis per realizzare un’ala | ospiterà la nave

A Classis, sono in corso importanti lavori di ristrutturazione per creare un’ala dedicata, che ospiterà la nave di Teodorico. La nuova sala, situata nell’ala sud del museo, si avvicina alla fase finale dei lavori, con previsione di completamento entro i primi mesi del prossimo anno. Questo intervento mira a valorizzare ulteriormente il patrimonio museale, offrendo uno spazio dedicato e accessibile.

"I lavori di edilizia per restaurare e predisporre la grande sala in cui sarà ospitata la ‘barca di Teodorico’, nell’ala sud del Museo Classis, sono in fase avanzata e potrebbero ultimarsi entro i primi mesi del nuovo anno. Poi saranno messi in cantiere i lavori per l’allestimento dell’ambiente e questo step è a un punto di snodo perché il 23 dicembre è scaduto il termine per le aziende interessate per presentare la propria candidatura all’esecuzione dell’allestimento, un progetto curato dalla Fondazione Parco archeologico RavennAntica in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

