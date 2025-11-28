Approdo pescatori solo degrado e abbandono Dieci anni di totale inerzia
Antonio Belli, responsabile delle politiche della navigazione per Fratelli d’Italia, lancia un duro attacco all’amministrazione comunale di Mondragone, denunciando il completo stallo di un’opera strategica come l’approdo pescatori, iniziativa avviata dall’ex sindaco Schiappa.Secondo Belli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
