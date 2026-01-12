La MotoGP modifica la regola sulle cadute sarà più complicato ripartire | come cambia il regolamento
In MotoGP, è stato modificato il regolamento riguardante le cadute e i guasti tecnici. Ora, se la moto si spegne, non sarà più possibile ripartire immediatamente, rendendo più complessa la gestione delle situazioni di fermo in pista. Questa modifica mira a regolare meglio le procedure di ripresa e garantire maggiore sicurezza durante le gare. Ecco cosa cambia nel regolamento e come influirà sulle strategie dei piloti.
In MotoGP cambia la procedura in caso di caduta o guasto tecnico: se la moto si spegne non si può più ripartire immediatamente. Riavvio consentito solo in zona sicura, dopo la valutazione dei commissari. Novità regolamentare valida per tutte le classi del Motomondiale e in Superbike. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La MotoGP modifica la regola sulle cadute, sarà più complicato ripartire: come cambia il regolamento - In MotoGP cambia la procedura in caso di caduta o guasto tecnico: se la moto si spegne non si può più ripartire immediatamente
