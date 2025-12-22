Fullkrug al Milan la FIGC modifica la regola 39 per evitare disparità nel campionato di Serie A
Niclas Fullkrug arriva a Milano per firmare con il Milan, l'esordio potrebbe arrivare ad inizio anno contro il Cagliari grazie ad una speciale deroga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rimini Serie C, è finita! La FIGC revoca l’affiliazione alla società romagnola: società in liquidazione e giocatori svincolati! La squadra esclusa dal campionato
Leggi anche: CdS – Fullkrug al Milan, è la giornata decisiva
Fullkrug al Milan, la FIGC modifica la regola 39 per evitare disparità nel campionato di Serie A - Niclas Fullkrug arriva a Milano per firmare con il Milan, l'esordio potrebbe arrivare ad inizio anno contro il Cagliari grazie ad una speciale deroga ... fanpage.it
Fullkrug al Milan, è fatta: Allegri ha la punta da subito grazie alla Figc - L'attaccante tedesco a breve inizierà la sua avventura con il Milan dove approda con la formula del prestito gratuito dal West Ham con diritto di riscatt ... tuttosport.com
Milan, arriva la deroga-Fullkrug dalla Figc: potrà schierare il tedesco già col Cagliari - La Federazione ha stabilito che tutti i nuovi calciatori rossoneri o sardi i cui contratti saranno depositati il 2 gennaio entro le 16, potranno giocare il giorno stesso ... msn.com
SIAMO LIVE MERCATO MILAN, ECCO FULLKRUG. ORA IL DIFENSORE, MA ESCE NKUNKU con Dani... x.com
Niclas Fullkrug è praticamente un nuovo calciatore del Milan e sarà in città già prima di Natale Come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto l'accordo sull'ingaggio del calciatore, che guadagnerà 1,3 milioni di euro fino al 30 giugno 2026 L'af - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.