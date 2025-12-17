Pensioni doppia stretta sulle uscite anticipate | cosa cambia e perché lasciare il lavoro diventa sempre più complicato
Il governo introduce una doppia stretta sulle pensioni anticipate, rendendo più difficile lasciare il lavoro prima del previsto. Nonostante l'obiettivo di semplificare le procedure, le recenti modifiche complicano ulteriormente le uscite anticipate, creando nuove criticità per chi desidera andare in pensione prima dei requisiti previsti.
Era il governo che doveva abolire la legge Fornero, rendendo meno complicata l’uscita anticipata dal lavoro. E invece si sta dimostrando essere il governo che sulle pensioni ha fatto l’esatto opposto, riuscendo addirittura a inasprire le condizioni per accedere alle pensioni. Non solo con la stretta su misure come Opzione donna e Quota 103 ( allo stato attuale cancellate per il prossimo anno), ma anche con nuove misure che penalizzano i lavoratori. Due sono le nuove strette inserite dal governo nel maxi-emendamento alla Manovra presentato ieri in commissione. Due interventi che rendono l’uscita dal lavoro sempre più lontana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
