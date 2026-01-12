La moglie di Louis Dassilva in tribunale da indagata | cosa è successo

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, si è presentata in tribunale come indagata. Accompagnata dai propri avvocati, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, ha assistito all’udienza tenutasi a Rimini. La vicenda riguarda questioni giudiziarie legate alla famiglia Dassilva, che stanno suscitando attenzione nell’ambito locale e mediatico. La sua comparizione si inserisce in un quadro di approfondimento investigativo ancora in corso.

Rimini, 12 gennaio 2026 – Valeria Bartolucci è entrata in silenzio, affiancata dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. La moglie di Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, è arrivata al tribunale di Rimini con qualche minuto di anticipo rispetto alla convocazione per la testimonianza fissata alle 17. Le accuse a Valeria. Valeria, che nei giorni scorsi è stata iscritta al registro degli indagati per le accuse di false attestazioni al pm e favoreggiamento (quest'ultima accusa senza la notifica formale tramite elezione di domicilio), sarà ascoltata dalla Corte d'Assise come testimone assistito.

