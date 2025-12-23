Mkhitaryan racconta | Ricordo ancora la mia prima volta a San Siro a vedere Inter-Siena e la mia foto con Djorkaeff…
Henrikh Mkhitaryan condivide il ricordo della sua prima visita a San Siro, durante una partita tra Inter e Siena, e ricorda anche l’incontro con l’allora giocatore Djorkaeff. Un momento significativo che rappresenta l’inizio del suo rapporto con il calcio italiano e il grande impatto che questa esperienza ha avuto sulla sua carriera. Un ricordo personale che sottolinea il valore delle prime emozioni vissute in uno stadio leggendario come San Siro.
Inter News 24 Mkhitaryan racconta: «Ricordo ancora la mia prima volta a San Siro a vedere Inter-Siena». Le parole del centrocampista nerazzurro. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Henrikh Mkhitaryan ha riavvolto il nastro dei ricordi svelando un retroscena sul suo primo approccio con il mondo interista. Il centrocampista dell’ Inter ha raccontato la sua prima volta al “Meazza” risalente al 2008: trovandosi in Italia con l’Under 19 armena, assistette dagli spalti a Inter-Siena, il celebre 2-2 che rimandò la festa Scudetto dei nerazzurri. Nonostante il mancato trionfo immediato, il giocatore rimase stregato dal calore del tifo. 🔗 Leggi su Internews24.com
