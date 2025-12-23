Mkhitaryan racconta | Ricordo ancora la mia prima volta a San Siro a vedere Inter-Siena e la mia foto con Djorkaeff…

Henrikh Mkhitaryan condivide il ricordo della sua prima visita a San Siro, durante una partita tra Inter e Siena, e ricorda anche l’incontro con l’allora giocatore Djorkaeff. Un momento significativo che rappresenta l’inizio del suo rapporto con il calcio italiano e il grande impatto che questa esperienza ha avuto sulla sua carriera. Un ricordo personale che sottolinea il valore delle prime emozioni vissute in uno stadio leggendario come San Siro.

Mkhitaryan: “Mio padre? Perso a 7 anni: di lui ricordo solo una frase…” - Le parole del centrocampista armeno che si è concentrato molto su questo tema nel libro pubblicato di recente Mkhitaryan ... msn.com

"La mia vita sempre al centro": la straordinaria storia di Henrikh Mkhitaryan - Henrikh Mkhitaryan si racconta a cuore aperto e affida i suoi ricordi ad Alessandro Alciato nel libro "La mia vita sempre al centro", edito da Cairo. sportmediaset.mediaset.it

Loro ti guardano dall’alto perché sono ingiocabili. E invece… il 2025 racconta un’altra storia: • Gennaio 2025: Sconfitta contro il #Milan in finale di #Supercoppa Italiana • Aprile 2025: Sconfitta contro il #Milan in semifinale di #CoppaItalia • 23 Maggio 20 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.