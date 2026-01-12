In occasione dell’82° anniversario della fucilazione dei sette fratelli Cervi, dell’80° della Repubblica italiana e dei 150 anni dalla nascita di Alcide Cervi, nasce la figurina solidale della Memoria #17. Questa iniziativa, patrocinata e sostenuta dall’Istituto Cervi, mira a mantenere viva la memoria storica e a valorizzare il patrimonio di valori e testimonianze legati alla famiglia Cervi.

Reggio Emilia, 12 gennaio 2026 – In occasione dell’82° della fucilazione dei 7 fratelli Cervi, appena celebrato, dell’80° anniversario della Repubblica italiana, del primo voto delle donne e della nascita dell’Assemblea Costituente e i 150 anni dalla nascita di Alcide Cervi (padre dei 7fratelli), ecco una nuova iniziativa: la figurina solidale della Memoria #17, patrocinata e a sostegno dell’Istituto Cervi. La figurina solidale. La figurina solidale è realizzata con Cgil Emilia-Romagna, Anafi e Becco. Giallo, editore della graphic novel ’I 7 fratelli Cervi-una famiglia antifascista’ (premio Andersen 2025), di Federico Attardo, è anche autore della figurina e dei disegni del folder. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La figurina dei 7 fratelli Cervi, l’iniziativa per non dimenticare

Leggi anche: Cattura dei fratelli, opere donate a Casa Cervi

Leggi anche: L’eccidio dei fratelli Cervi: "Non si può fucilare un’idea"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La figurina dedicata ai Sette Fratelli Cervi.

Rivivono i sette fratelli Cervi. Adelmo striglia i giovani: "Lottiamo, tutti insieme" - "Dove sono i miei figli? ilrestodelcarlino.it

La commemorazione dei fratelli Cervi e Quarto Camurri a Reggio Emilia - Ospite d'onore la sindaca di Genova Silvia Salis: "Non si può fucilare un'idea" ... rainews.it

Fratelli Cervi: chi erano?/ I sette contadini partigiani di Reggio Emilia fucilati nel 1943 - Chi erano i sette fratelli Cervi, simbolo della Resistenza a Reggio Emilia: la loro storia tra partigiani, lotta armata e la fucilazione nel 1943 Lo speciale di questa sera di ‘Ora e sempre 25 aprile‘ ... ilsussidiario.net

I figli di Alcide non sono mai morti. La figurina solidale della Memoria #17 è disponibile anche presso il Museo Cervi #figurineforever #instickerswetrust #adottaconlafigurina #figurinesolidali #fratelliCervi - facebook.com facebook