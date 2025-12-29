L’eccidio dei fratelli Cervi | Non si può fucilare un’idea

L’eccidio dei fratelli Cervi rappresenta un importante episodio della storia italiana, simbolo di resistenza e sacrificio. In occasione dell’82° anniversario, si sono tenute cerimonie in Sala Tricolore per ricordare anche Quarto Camurri e l’eredità di Genoeffa Cocconi. La giornata ha valorizzato i valori di democrazia, libertà e giustizia, temi fondamentali per le nuove generazioni e la memoria collettiva del nostro Paese.

Una giornata nel segno delle resistenti, di tutte le donne vittime di violenza. Si sono svolte ieri in Sala Tricolore, le celebrazioni per l’82° anniversario dell’eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri: filo conduttore della giornata, l’eredità di Genoeffa Cocconi per i giovani, tra democrazia, libertà e giustizia. Tra i presenti anche il primo cittadino Marco Massari e il presidente dell’Itituto Cervi, Vasco Errani. Ospite dell’iniziativa, la sindaca di Genova Silvia Salis. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Massari: "Ricordare Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore Cervi, insieme a Quarto Camurri, significa ricordare uomini che seppero scegliere di non voltarsi dall’altra parte, di non accettare l’ingiustizia come destino, di non piegarsi alla violenza del fascismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eccidio dei fratelli Cervi: "Non si può fucilare un’idea" Leggi anche: Salis a eccidio fratelli Cervi: "Il fascismo torna quando smettiamo di riconoscerlo" Leggi anche: Eccidio al poligono, fiaccolata della memoria: “I sette fratelli Cervi, orgoglio di questa terra” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fratelli Cervi, 80 anni fa il funerale per le strade di Reggio Emilia e Campegine: le iniziative in programma - Sabato 25 ottobre Casa Cervi a Gattatico di Reggio Emilia, uno dei principali luoghi di memoria dedicati alla ... corrieredibologna.corriere.it Gazzetta di Reggio. . Le News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di domenica 28 dicembre 2025 Con Linda Pigozzi, Alice Tintorri e Serena Arbizzi Parliamo di: Basket Serie A: sconfitta per Una Hotels a Tortona Eccidio dei sette Fratelli C - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.