Cattura dei fratelli opere donate a Casa Cervi
Il 25 novembre, giorno immortale del calendario civile di Casa Cervi, ed 82° anniversario della cattura dei sette fratelli Cervi, del padre, Quarto Camurri e altri tre partigiani. Ma è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio in onore di tutti questi anniversari, sono state donate due opere all’istituto Cervi: ’Buoi all’aratura’, dell’artista reggiano Giovanni Ferretti, e ’La famiglia’, di Carlo Tassi, donata dalla Casa Museo Carlo Tassi di Bondeno. Perché la bellezza è simbolo di memoria per il futuro delle nuove generazioni e si è chiusa la mostra: "Vivi presenti pugnanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
LA CATTURA DEI FRATELLI CERVI. La notte tra il 24 e il 25 novembre 1943, i fascisti catturarono i sette fratelli Cervi e poco più di un mese dopo, il 28 dicembre, li portarono al poligono di tiro di Reggio Emilia per fucilarli insieme a Quarto Camurri. La cascina
