La data del referendum e gli aiuti fino a 400 euro per i caregiver | le ultime decisioni del governo Meloni
Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi 12 gennaio per discutere due temi principali: la data del referendum sulla riforma della giustizia e il disegno di legge relativo ai caregiver familiari, che prevede un contributo economico fino a 400 euro. Queste decisioni rappresentano un passo importante nelle recenti politiche del governo Meloni, con l’obiettivo di affrontare questioni di rilevanza sociale e istituzionale.
