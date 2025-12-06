Disabilità e caregiver | l’impegno del governo Meloni tra nuove tutele e fondi dedicati

*Riceviamo da Imma Vietri, deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione affari sociali un intervento sui caregiver familiari, che si sofferma su un precedente articolo in cui davamo conto delle parole del sottosegretario Alfredo Mantovano sul tema in occasione della Giornata della disabilità. Sullo stesso argomento interviene, con un pezzo a sua firma sulla nostra testata Ilenia Malavasi, anche lei capogruppo Pd in Commissione affari sociali alla Camera. La consideriamo un’importante occasione di confronto, cui volentieri diamo spazio nella profonda convinzione che il dibattito aperto e fondato sugli argomenti sia sempre un fatto positivo e che il ruolo della stampa sia – anche – quello di favorirlo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Disabilità e caregiver: l’impegno del governo Meloni tra nuove tutele e fondi dedicati

