La città di ghiaccio in Cina le meravigliose costruzioni di Harbin

La città di ghiaccio di Harbin, in Cina, è conosciuta per le sue straordinarie strutture di ghiaccio e neve, create ogni anno con grande maestria. Questo suggestivo centro urbano diventa un vero e proprio museo a cielo aperto durante i mesi più freddi, offrendo un’esperienza unica tra sculture artistiche e atmosfere invernali. Un luogo che trasforma l’inverno in una realtà quotidiana, attirando visitatori da tutto il mondo.

C'è un luogo da cartolina da segnare sul mappamondo, dove l'inverno non è una semplice stagione, ma un modello di vita. Si tratta di Harbin, la città di ghiaccio sita nell'angolo nord orientale della Cina, noto con il nome di Dongbei. Le temperature medie a gennaio si aggirano sui -25 °C, restando sottozero anche fino ai primi giorni di aprile. Ma per chi non teme il freddo, il periodo invernale è quello migliore per visitarla, ammirando le sculture monumentali del celebre Festival del Ghiaccio e della Neve, che si tiene ogni anno. Harbin: dove si trova la città di ghiaccio. iStock Le sculture di Harbin sono note in tutto il mondo e chiamano a raccolta 90 milioni di visitatori ogni anno La mitica Harbin si trova nell'area Nordest della Cina, il Dongbei, che include tre province.

