Cina gli artisti scolpiscono sculture di ghiaccio scintillante al festival di Harbin

Durante il festival di Harbin, artisti creano elaborate sculture di ghiaccio che riflettono la luce del tramonto. Le opere, scolpite con cura, si stagliano nell’ambiente freddo, offrendo uno spettacolo di arte e abilità. Il festival attira visitatori da tutto il mondo, mostrando le capacità creative e tecniche degli artisti locali e internazionali. Un’occasione per ammirare sculture di ghiaccio che si integrano armoniosamente con il paesaggio invernale.

Il tramonto proietta un bagliore angolato sulle sculture di ghiaccio semifinite, tagliando sbuffi di respiro bianco nell'aria. Contro la luce del sole che tramonta, gli artisti corrono con il tempo per trasferire le loro idee nel ghiaccio solido. Il concorso di sculture di ghiaccio di quest'anno ad Harbin, nel nord-est della Cina, ha riunito 76 artisti provenienti da 12 paesi. Hanno scolpito da zero, lavorando ciascuno su un blocco di ghiaccio che misurava due metri di altezza, due metri di larghezza e 50 centimetri di spessore. Nel corso di tre giorni, ogni blocco si è gradualmente trasformato in delicate opere d'arte.

