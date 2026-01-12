La Cassazione chiude il caso Kgs. Diventa definitiva la condanna.

La Cassazione ha definitivamente concluso il caso Kgs, rendendo irrevocabile la condanna del colosso industriale. Con circa 1.500 dipendenti e un fatturato di 80 milioni di euro, l’azienda, attiva in tutta Italia, è stata coinvolta in un procedimento legato a una bancarotta fraudolenta, collegata a un fittizio aumento di capitale da 20 milioni di euro.

Un colosso da 1.500 dipendenti, 80 milioni di fatturato e affari in tutta Italia spazzato via da una bancarotta fraudolenta legata a un fittizio aumento di capitale da 20 milioni di euro. La Cassazione chiude definitivamente il crac Kgs e mette il sigillo finale su una delle più pesanti vicende economico-giudiziarie degli ultimi anni. La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha detto no all’ultimo tentativo difensivo di Enrico Rossi, ultimo amministratore e liquidatore del gruppo. Per lui diventano definitive la condanna a tre anni di reclusione e il risarcimento di 370mila euro. Prima del crollo la Kgs era un gigante dei servizi e degli appalti pubblici, con interessi praticamente in tutti i settori degli appalti pubblici, compreso uno dei più delicati: la riscossione dei tributi per conto di circa 80 Comuni italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

