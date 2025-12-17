La Cassazione ha sancito l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms, chiudendo così di fatto il dibattito giudiziario. La decisione della VI sezione penale conferma la fine di un lungo iter giudiziario, che vedeva coinvolto l’ex ministro dell’Interno. Un verdetto che chiude definitivamente una delle vicende più discusse degli ultimi anni, riportando la chiarezza su una questione che ha diviso l’opinione pubblica.

© Panorama.it - Open Arms, la Cassazione chiude il caso: assoluzione definitiva per Salvini

La parola fine sul caso Open Arms arriva dalla Cassazione. I giudici della VI sezione penale hanno confermato l’assoluzione di Matteo Salvini, rendendo definitiva la sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo nel dicembre 2024. Respinto il ricorso “per saltum” presentato dalla Procura siciliana, che aveva impugnato direttamente in Cassazione la decisione di primo grado. L’ex ministro dell’Interno era imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio in relazione al mancato sbarco di 147 migranti, tra cui alcuni minori, soccorsi dalla ong Open Arms nell’agosto del 2019. Con la decisione della Suprema Corte, l’impianto accusatorio viene definitivamente archiviato. 🔗 Leggi su Panorama.it

