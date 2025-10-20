Arriva la Carta Valore per i neodiplomati | dal 2027 credito cultura per i giovani dai 18 ai 19 anni

Nella Legge di Bilancio 2026 il governo introduce la "Carta Valore": un credito annuale per i neodiplomati, da usare per attività culturali e formative, come ticket, libri, musei, corsi ecc. Destinata ai giovani under 19, sarà attiva dal 2027 e gestita dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Fanpage.it