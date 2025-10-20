Carta Valore | arriva il nuovo bonus cultura per i diplomati ma entro i 19 anni

Roma, 20 ottobre 2025 – Il panorama degli incentivi statali volti a promuovere l'accesso alla cultura e alla formazione tra le nuove generazioni è in evoluzione. L'attenzione del dibattito pubblico e legislativo si è recentemente focalizzata sull'introduzione della ‘Carta Valore’, una misura destinata a sostituire, a partire dal 2027, le precedenti iniziative come la ‘Carta della Cultura Giovani’ e la ‘Carta del Merito’. Questo nuovo strumento si configura come un bonus cultura mirato e selettivo, concepito per premiare e supportare i giovani che completano il ciclo di studi superiori con risultati significativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carta Valore: arriva il nuovo bonus cultura per i diplomati, ma entro i 19 anni

