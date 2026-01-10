Sant' Antonio Abate a Viterbo benedizione e parata dei cavalli ma anche le donazioni per gli animali

Il 18 gennaio a Viterbo si rinnova l’appuntamento con la benedizione degli animali in piazza del Plebiscito, alle ore 12:15. La tradizione di Sant’Antonio Abate prevede anche una parata di cavalli e iniziative di donazioni per il benessere degli animali. Un momento di solidarietà e di rispetto per gli amici a quattro zampe, che ogni anno coinvolge la comunità locale in modo semplice e rispettoso.

Sant'Antonio Abate, domenica 18 gennaio alle ore 12,15 torna la benedizione degli animali a piazza del Plebiscito. Per celebrare l'importante ricorrenza, il Comune di Viterbo, unitamente alla tradizionale benedizione, ha previsto anche quest'anno la parata dei cavalli.

