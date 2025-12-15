Negli anni '50, con il boom economico italiano, nasce l'idea di un'alimentazione specifica per animali domestici. La storia di Morando, azienda tutta italiana, inizia nel 1955, quando Enrico Morando si dedica alla creazione di prodotti alimentari dedicati a cani, gatti e cavalli, segnando un punto di svolta nel settore.

© Quotidiano.net - "Così è cambiata la dieta degli animali domestici"

LA STORIA di Morando è del tutto made in Italy e ha a che fare con il boom economico. Era il 1955, infatti, quando Enrico Morando inizia a pensare all’alimentazione per cani, gatti e cavalli. Era un tempo quello, nel quale ancora si dava agli animali domestici quanto rimaneva dal pranzo o dalla cena. Erano avanzi. Ma Enrico capisce che, in quegli anni, di boom e di speranza, cani, gatti e cavalli possono ambire a una alimentazione pensata per loro. Oggi il settore si conferma essere un comparto in forte crescita: il mercato interessa, infatti, circa 12 milioni di famiglie in Italia e negli ultimi anni è stato interessato da un processo di umanizzazione che ha portato allo sviluppo di nuovi prodotti con ricette studiate su misura per le esigenze dei pets. Quotidiano.net

