la befana in piazza tra sorrisi e stupore

Ogni anno, nella piazza di Empoli, la tradizione della Befana che scende dal campanile della Collegiata rappresenta un momento di festa condiviso da grandi e piccini. Nonostante si tratti di un evento fuori dal giorno ufficiale dell’Epifania, l’affluenza e l’atmosfera di sorriso e stupore confermano l’importanza di questa tradizione nel cuore della comunità. Un appuntamento che mantiene vivo il senso di festa e di condivisione.

EMPOLI Non sarà stato il giorno dell’Epifania, ma come ogni anno la Befana è puntualmente scesa dal campanile della Collegiata di Empoli per la gioia di grandi e piccini, che ieri hanno affollato piazza Farinata degli Uberti a Empoli per assistere al tradizionale appuntamento. Il maltempo ha costretto l’Amministrazione a posticipare l’evento inizialmente previsto per lo scorso 6 gennaio, ma questa volta al di là di una temperatura piuttosto fredda, nulla ha impedito di chiudere con i fiocchi “Empoli Città del Natale“. Fin dalle 16 la piazza si è animata con musica, intrattenimento e spettacoli, coinvolgendo l’area intorno alla fontana del Pampaloni, all’Albero di Natale più grande della Toscana, alla Giostra dei Cavalli e alla Collegiata di Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

