La Befana tra sorrisi e doni Calze e dolci per tutte le età

L’Epifania, festa tradizionale che unisce generazioni, porta con sé momenti di gioia e condivisione. La Befana, figura simbolo di questa ricorrenza, distribuisce calze e dolci, regalando sorrisi a grandi e bambini. In questa occasione, il senso di tradizione si unisce alla spensieratezza, creando un’atmosfera di festa e calore che coinvolge tutta la comunità.

EMPOLI L'Epifania è una festa amata da tutte le generazioni e la befana, protagonista indiscussa di questo appuntamento, porta allegria e regali a tutte le età. Così quando la simpatica vecchina ha fatto visita alla Rsa Vincenzo Chiarugi di Empoli non sono mancati sorrisi e buonumore. La befana è arrivata grazie alla sezione di Empoli dell' Associazione Nazionale Carabinieri in congedo nel primo pomeriggio di martedì, portando tanti regali, allegria e un rinfresco a tutti gli ospiti della struttura. La giornata è stata allietata anche da tanta buona musica. I soci effettivi, militari e simpatizzanti assieme al presidente Francesco Cortopassi hanno visitato anche gli ammalati presenti nei vari reparti, regalando loro sorrisi, compagnia e solidarietà, in questo momento particolare di effettivo bisogno.

