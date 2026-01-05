Befana in elicottero | solidarietà e sorrisi per i bambini tra Anagni e Frosinone

In occasione dell’Epifania, tra Anagni e Frosinone si rinnova un’iniziativa di solidarietà con una Befana in elicottero. L’evento, promosso dalla collaborazione tra Federlazio e la Fondazione Boccadamo, mira a portare sorrisi ai bambini della zona. Un gesto che unisce comunità e solidarietà, dimostrando l’importanza di iniziative benefiche nel rispetto delle tradizioni.

