Befana in elicottero | solidarietà e sorrisi per i bambini tra Anagni e Frosinone
In occasione dell’Epifania, tra Anagni e Frosinone si rinnova un’iniziativa di solidarietà con una Befana in elicottero. L’evento, promosso dalla collaborazione tra Federlazio e la Fondazione Boccadamo, mira a portare sorrisi ai bambini della zona. Un gesto che unisce comunità e solidarietà, dimostrando l’importanza di iniziative benefiche nel rispetto delle tradizioni.
Un sodalizio all’insegna della solidarietà farà felici tanti bambini nel giorno dell’Epifania. Tutto grazie all’intesa siglata tra il Presidente di Federlazio, Domenico Beccidelli e il Presidente della Fondazione Boccadamo, Tonino Boccadamo.La Fondazione Boccadamo inizia, infatti, il 2026 con un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
