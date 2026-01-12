Al WTA di Brisbane, Aryna Sabalenka ha vinto il match contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4, 6-3. Tuttavia, l’attenzione si è spostata sulla mancata stretta di mano tra le due giocatrici al termine dell’incontro. Kostyuk, nel suo discorso post-partita, ha affrontato temi legati alla situazione ucraina, evitando di condividere foto o saluti con Sabalenka, in segno di protesta e rispetto per le proprie convinzioni.

La numero 1 al mondo Aryna Sabalenka batte Marta Kostyuk 6-4 6-3 al Wta Brisbane, ma la notizia è un’altra: a fine match le due non si sono strette la mano e non si sono fatte fotografare assieme, come da precisa volontà di Kostyuk che nel suo discorso post-partita ha toccato temi commoventi come la situazione della sua Ucraina, evitando accuratamente di fare i complimenti con l’avversaria bielorussa. Trattasi dell’ennesima puntata del “duello” Sabalenka-Kostyuk, con la tennista ucraina che a giochi fatti ha detto così: «Vivo col dolore nel cuore. Migliaia di persone sono senza luce e acqua calda in questo momento e fuori ci sono -20 gradi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kostyuk perde e non dà la mano alla Sabalenka

