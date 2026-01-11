L’ucraina Kostyuk rifiuta di stringere la mano alla bielorussa Sabalenka La n1 | Non mi interessa

Durante il torneo WTA 500 di Brisbane, si è verificato un episodio tra la numero uno Sabalenka e l’ucraina Kostyuk. La Kostyuk ha rifiutato di stringere la mano a Sabalenka, dichiarando di non essere interessata. La partita è stata al centro dell’attenzione anche per il risultato, con Sabalenka che ha conquistato la vittoria, ma l’episodio ha suscitato discussioni sul rispetto tra avversarie.

Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, trionfa nel Wta 500 di Brisbane, ma a fare notizia stavolta è un alterco con l’avversaria, l’ucraina Marta Kostyuk. Al termine del match vinto dalla bielorussa in due set (6-4 6-3) non è sfuggita a nessuno la mancata stretta di mano tra le due. “Gioco ogni giorno con il cuore pieno di sofferenza – ha detto Kostyuk -. Migliaia di persone in Ucraina sono senza luce e senza acqua calda, con temperature di meno venti gradi. Mia sorella dorme sotto tre coperte per il freddo che c’è in casa. È una realtà durissima”. Nonostante Sabalenka abbia fatto i complimenti a “Marta e il suo team per l’incredibile inizio di stagione”, augurandole il meglio, la tennista ucraina ha comunque rifiutato la tradizionale foto insieme con i trofei del torneo e nel post-match Sabalenka ha chiarito: “È la loro posizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’ucraina Kostyuk rifiuta di stringere la mano alla bielorussa Sabalenka. La n.1: “Non mi interessa” Leggi anche: L’ucraina Kostyuk non stringe la mano alla bielorussa Sabalenka: “Ogni giorno vivo con il dolore nel cuore” Leggi anche: “Sabalenka e Swiatek hanno un livello di testosterone più alto, questo le aiuta”: le accuse senza senso della tennista ucraina Kostyuk La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’ucraina Kostyuk rifiuta di stringere la mano alla bielorussa Sabalenka. La n.1: “Non mi interessa” - Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, trionfa nel Wta 500 di Brisbane, ma a fare notizia stavolta è un alterco con l'avversaria, l'ucraina Marta ... lapresse.it

Sabalenka Kostyuk per il titolo di Brisbane La numero uno al mondo si impone 2-0 su Muchova, mentre l’ucraina supera Pegula con lo stesso risultato Il WTA 500 di Brisbane è in chiaro in diretta su SuperTennis x.com

Sabalenka Kostyuk per il titolo di Brisbane La numero uno al mondo si impone 2-0 su Muchova, mentre l’ucraina supera Pegula con lo stesso risultato Il WTA 500 di Brisbane è in chiaro in diretta su SuperTennis - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.