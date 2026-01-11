L' ucraina Kostyuk non dà la mano a Sabalenka e accusa | Gioco con un peso sul cuore

Durante il torneo di Brisbane, la campionessa Aryna Sabalenka ha conquistato il titolo, ma la finale è stata segnata da un episodio di tensione tra le due giocatrici. L'ucraina Marta Kostyuk ha rifiutato di stringere la mano alla vincitrice, commentando di giocare con un peso sul cuore. Questo episodio ha attirato l’attenzione sull’atmosfera complessa e le emozioni che caratterizzano il torneo.

La numero uno al mondo Aryna Sabalenka vince il torneo di Brisbane ma è gelo con l'avversaria, l'ucraina Marta Kostyuk. Che non ci fosse grande simpatia tra le due tenniste, a causa della Guerra in Ucraina, era cosa nota sin dalla vigilia della finale, vinta 6-4 6-3 dalla bielorussa. Così a fine match Kostyuk si è rifiutata di stringere la mano all'avversaria bielorussa, rifiutando le classiche foto di rito tra le due finaliste. Ma non solo, prima non ha avuto nemmeno una parola per la rivale durante la cerimonia di consegna dei trofei. Poi ha fatto una smorfia quando Sabalenka invece si è congratulata e le ha augurato buona fortuna per la stagione.

