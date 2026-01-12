Ko anche a Milano | per il Cisterna Volley arriva la nona sconfitta consecutiva
Il Cisterna Volley subisce una nuova sconfitta, questa volta a Milano contro Grottazzolina, portando a nove il numero di match consecutivi senza vittoria. Nonostante una buona prestazione e la conquista del terzo set, i pontini si devono arrendere con il risultato di 3-1. La squadra continua a cercare miglioramenti in un momento difficile della stagione.
Non arriva il riscatto per il Cisterna Volley dopo la sconfitta nello scontro diretto contro Grottazzolina; all’Allianz Cloud i pontini rimediano da Milano il nono ko consecutivo (3-1 il riultato finale), pur giocando una buona pallavolo e riuscendo a fare suo il terzo set.Quella giovata dalle. 🔗 Leggi su Today.it
