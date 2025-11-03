Basket A2 femminile Per la Scotti arriva la quarta sconfitta consecutiva Dopo il ko con Sanga Milano è crisi profonda

USE ROSA 55 SANGA MILANO 67 USE ROSA SCOTTI: Parlanti n.e., Panchetti n.e., Ruffini 5, Logoh, Lussignoli 5, Ianezic 7, Ndiaye 8, Casini, Manetti, Antonini 4, Vente 16, Rylichova 10. All.: Cioni. REPOWER SANGA MILANO: Toffali 15, Guarneri, Nespoli, Bestagno 2, Tava 6, Allievi 9, Barberis n.e., Colombo n.e., Marinkovic 21, Olson 14. All.: Pinotti. Arbitri: Foschini e Rinaldi di Ravenna. Parziali: 23-19; 29-29; 38-54. EMPOLI – Quarta sconfitta consecutiva, seconda di fila al Pala Sammontana. Il ko con la capolista Sanga Milano apre di fatto la crisi dell’Use Rosa Scotti che dopo cinque giornate si trova all’ultimo posto in classifica insieme ad altre tre squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

