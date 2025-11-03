Basket A2 femminile Per la Scotti arriva la quarta sconfitta consecutiva Dopo il ko con Sanga Milano è crisi profonda
USE ROSA 55 SANGA MILANO 67 USE ROSA SCOTTI: Parlanti n.e., Panchetti n.e., Ruffini 5, Logoh, Lussignoli 5, Ianezic 7, Ndiaye 8, Casini, Manetti, Antonini 4, Vente 16, Rylichova 10. All.: Cioni. REPOWER SANGA MILANO: Toffali 15, Guarneri, Nespoli, Bestagno 2, Tava 6, Allievi 9, Barberis n.e., Colombo n.e., Marinkovic 21, Olson 14. All.: Pinotti. Arbitri: Foschini e Rinaldi di Ravenna. Parziali: 23-19; 29-29; 38-54. EMPOLI – Quarta sconfitta consecutiva, seconda di fila al Pala Sammontana. Il ko con la capolista Sanga Milano apre di fatto la crisi dell’Use Rosa Scotti che dopo cinque giornate si trova all’ultimo posto in classifica insieme ad altre tre squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Basket femminile serie A1 quinto turno. LOGIMAN BRONI – PANTHERS ROSETO 82-71 Broni. Continua il momento molto positivo della Logiman Broni che davanti al pubblico amico del Palaverde, Brera, batte Roseto con merito 82 a 71. Le ragazze di coach - facebook.com Vai su Facebook
Le vittorie di @DerthonaBasket, @geasbasket e @PFBroni93 chiudono la 5ª giornata di Serie A1 ? #LBFLIVE - X Vai su X
Basket A2 femminile. Per la Scotti arriva la quarta sconfitta consecutiva. Dopo il ko con Sanga Milano è crisi profonda - , Ruffini 5, Logoh, Lussignoli 5, Ianezic 7, Ndiaye 8, Casini, ... Scrive msn.com
A2 femminile, girone A: tutti i risultati del sabato della 4a giornata 2025-26 - Al via la quarta giornata del girone A di Serie A2. pianetabasket.com scrive
Serie A2 Femminile – La presentazione del 5°turno 2025-26 - Nel girone A si gioca interamente di sabato, mentre c'è un posticipo di domenica nel girone B. Lo riporta basketinside.com