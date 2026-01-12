In discoteca con ketamina pasticche sintetiche e cocaina rosa | due donne arrestate

Due donne di 26 e 27 anni, residenti nella provincia di Messina, sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo. Le donne, già note alle forze dell’ordine, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti tra cui ketamina, pasticche sintetiche e cocaina rosa, durante un controllo in una discoteca. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di droga nei locali notturni.

